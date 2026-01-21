Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer la muerte de Mía Isabella, una niña de dos años que se encontraba bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en un hogar de acogimiento residencial, llamado Bambi, ubicado en el sur de Bogotá, el pasado lunes 19 de enero.

El caso ocurrió en el barrio Marruecos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde la menor permanecía desde hacía aproximadamente seis meses. Según información preliminar, la niña habría sufrido un episodio de broncoaspiración mientras ingería alimentos dentro del centro de atención, versión que actualmente es materia de verificación por parte de los organismos judiciales.

A través de un comunicado oficial, el ICBF lamentó el fallecimiento de la menor y aseguró que, una vez se presentó la emergencia, el personal del hogar procedió a trasladarla al centro médico más cercano.

La entidad informó que puso en marcha los procesos de inspección, vigilancia y control dentro de sus competencias, y que las causas del deceso están siendo investigadas por las autoridades correspondientes.

Suministrada Imagen referencial del ICBF

Además, indicó que se encuentra brindando acompañamiento psicosocial a la familia y reiteró su compromiso con la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Padre de la menor fallecida en un ICBF pidió que se aclaren las circunstancias de su muerte

Sin embargo, el padre de la menor, Cristian Sánchez, expresó su inconformidad con la forma en que se manejó la emergencia y cuestionó la atención que recibió su hija.

Según su relato, la familia fue informada en horas de la tarde sobre un supuesto accidente y fue citada al centro de salud de Chircales. Al llegar, asegura que no recibieron información clara y posteriormente les comunicaron que la niña había fallecido por un atragantamiento seguido de broncoaspiración.

tIKTOK JHONALEXANDERXD17 Cristian Sánchez, padre de Mía Isabella, niña muerta en el ICBF

El padre también afirmó que la menor fue trasladada en un vehículo particular y no en una ambulancia, y que al momento de su llegada al centro médico ya no presentaba signos vitales.

Asimismo, la familia asegura que aún no ha recibido el dictamen de Medicina Legal ni una explicación detallada sobre quién estaba a cargo de la niña al momento del incidente. También la niña presentaba un manchón de sangre en su brazo.

Las autoridades continúan recolectando pruebas y testimonios para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y establecer posibles responsabilidades.