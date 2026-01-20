A medida que avanza el tiempo, siguen conociéndose nuevos detalles del caso de Zulma Guzmán, la mujer señalada como presunta autora intelectual del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos niñas y que actualmente permanece detenida en el Reino Unido, a la espera de su extradición a Colombia.

Uno de los aspectos que ahora está bajo análisis es la relación de Zulma Guzmán con un hombre identificado como el Dr. Omar, quien, según la investigación, le prestaba asesoría de tipo espiritual.

Fabio Humar, abogado de la familia de las víctimas, confirmó su aparición en la línea de tiempo del caso y explicó que “prestaba servicios de mentalista, como de brujo, como de un asesor espiritual, si se quiere, a la señora Zulma Guzmán”.

El jurista aclaró que este vínculo, por sí solo, no implica una responsabilidad penal automática. “Una cosa es participar en la entrega o en la fabricación del paquete sabiendo que ese paquete era un arma, y otra cosa es haber participado sin saber el fin último terrible que se perseguía”, precisó, al referirse a uno de los puntos que deberá definir la Fiscalía.

Cómo se habría coordinado el envío del veneno

La investigación del caso Zulma Guzmán también se centra en reconstruir cómo se organizó la entrega de las frambuesas achocolatadas contaminadas con talio, que habrían sido ingeridas por las menores. El objetivo de las autoridades es identificar quiénes tenían conocimiento de que el contenido era venenoso.

En ese proceso aparece el nombre de Zenaida Vargas, presuntamente relacionada con el envío del paquete. Sin embargo, Humar fue enfático en señalar que su posible participación “está siendo en este momento objeto de prueba”.

Guzmán sigue detenida en prisión británica

Mientras avanzan las pesquisas en Colombia, Zulma Guzmán permanece privada de la libertad desde el pasado 6 de enero en la prisión HMP Bronzefield, ubicada en el condado de Surrey, a las afueras de Ashford. Su situación jurídica depende actualmente de las autoridades del Reino Unido.

Sony Channel | Wikipedia Zulma Guzmán permanece hasta la fecha recluida en Bronzefield, la cárcel de mujeres más grande de Europa.

De acuerdo con información oficial, el proceso de extradición avanza conforme a los tiempos previstos por la justicia británica, tras el envío de una nota diplomática por parte del Gobierno colombiano. Aún restan por resolverse dos recursos legales clave dentro del sistema judicial inglés, trámites indispensables para autorizar su entrega.

Gobierno prevé su traslado a Colombia

Durante una rueda de prensa, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, confirmó que el trámite de extradición sigue activo y recordó que el pasado 8 de enero se llevó a cabo una audiencia ante el Tribunal de Westminster, instancia fundamental dentro del proceso.

El funcionario explicó que la detención de Guzmán busca “asegurar que no vaya a terminar huyendo de la justicia” y señaló que, de no presentarse contratiempos, la mujer podría ser trasladada a Bogotá en el transcurso de las próximas semanas para enfrentar el proceso judicial por el doble homicidio.