La Universidad Nacional podría convocar una nueva elección de rector luego de que el Consejo de Estado, en una respuesta conocida este martes, rechazara una solicitud de aclaración del Ministerio de Educación y delimitara el alcance del fallo que anuló la designación de Leopoldo Alberto Múnera Ruiz para el periodo 2024–2027, decisión adoptada en Bogotá el pasado 11 de diciembre.

Mediante un auto de única instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió las solicitudes de aclaración y adición relacionadas con la sentencia del 20 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró la nulidad del acto electoral que oficializó la elección de Múnera como rector de la Universidad Nacional.

El tribunal concluyó que no procedía emitir precisiones adicionales ni incorporar nuevos efectos al fallo, al considerar que la sentencia abordó de manera integral los asuntos planteados en el proceso.

Uno de los puntos centrales del auto fue la negativa a la solicitud presentada por el Ministerio de Educación Nacional. El Consejo de Estado señaló que la cartera no estaba legitimada para actuar de manera autónoma dentro del proceso judicial, ya que su intervención dependía de la posición procesal de la parte demandada.

Por esta razón, la Sección Quinta rechazó la petición de aclaración elevada por el apoderado del Ministerio.

Ratifican irregularidades en la elección

El alto tribunal reiteró que el Consejo Superior Universitario incurrió en causales de nulidad al expedir actos administrativos relacionados con la elección del rector, pese a haber agotado previamente su facultad electoral.

Según la sentencia ratificada, se configuraron infracciones a una norma superior, falta de competencia y desconocimiento del debido proceso, irregularidades que impactaron de forma sustancial la designación de Leopoldo Múnera y llevaron a la anulación del acto electoral.

El Consejo de Estado no designará rector

En el documento, la Sección Quinta fue clara en señalar que no le corresponde al Consejo de Estado definir quién debe ser designado como rector de la Universidad Nacional, ni modular los efectos de la nulidad bajo criterios de otras sentencias de unificación.

Con ello, dejó establecido que cualquier determinación sobre la rectoría deberá ser evaluada y adoptada por el Consejo Superior Universitario, conforme a sus competencias legales y estatutarias.

Rector encargado continúa en el cargo

Mientras la universidad define si convoca una nueva elección de rector en propiedad, Andrés Felipe Mora continuará ejerciendo como rector encargado de la institución. Desde el Gobierno nacional se indicó que no se volverá a nombrar a José Ismael Peña Reyes como rector.