Este martes 20 de enero el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, presentó el formato de la tarjeta electoral de las consultas para la escogencia de candidatos a la presidencia de la República, que se realizará el próximo 8 de marzo.

El funcionario aseguró que solo habrá una tarjeta electoral para todas las consultas para garantizar el secreto del voto.

“Todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto está mostrando su orientación política, lo cual viola el secreto del voto”, dijo durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.

De acuerdo con Penagos, los votantes deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta electoral, ya que si llega a marcar más de una su voto será anulado.

Durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales que se llevó a cabo en Bogotá, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, presentó el formato de la tarjeta electoral de las consultas para la escogencia de candidatos a la… pic.twitter.com/01X38etOPQ — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) January 20, 2026

Por su parte, advirtió que el próximo 6 de febrero vence el término para que, en caso de que se solicite la realización de consultas para la escogencia de candidatos a la presidencia de la República, los precandidatos se postulen ante la Registraduría Nacional.

“Una vez hecha la postulación de los precandidatos por parte de las organizaciones políticas, se procederá a realizar el sorteo de la posición en la tarjeta electoral. Primero se sorteará la posición de cada consulta y luego se sorteará el orden de los candidatos en cada una de ellas, salvo que las propias organizaciones lo hayan establecido previamente.”, explica la Procuraduría.

¿Cuándo se realizará el sorteo para escoger los jurados de votación?

La Registraduría indicó que el sorteo para escoger a los jurados de votación legislativas se realizará entre el 21 y 23 de enero.

Vale mencionar que para este año, más de 2.400.000 ciudadanos fueron postulados tanto por entidades públicas como privadas para prestar su servicio como jurados de votación.