La Fundación Universitaria San José, involucrada en un escándalo con funcionarios del Gobierno Petro, supuestamente otorgó títulos irregulares a 24 personas que terminaron vinculadas al Ejecutivo como contratistas, denunció este lunes la representante a la Cámara Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde.

Según la denuncia de Juvinao, esa institución -que estuvo en el ojo del huracán por expedir un título falso a Juliana Guerrero, exfuncionaria cercana al presidente Gustavo Petro - otorgó los títulos a 24 personas que recibieron contratos gubernamentales por más de 1.100 millones de pesos (unos 298.000 dólares) entre 2023 y 2025.

La investigación de la congresista señaló que hay dos tipos de irregularidades en la expedición de los títulos, la primera reveló que hay personas que “a pesar de haber obtenido el diploma, no reportan la presentación de la prueba Saber Pro (examen estatal que se requiere para graduarse) en ninguna fecha verificable”.

“En un segundo tipo de irregularidad se identificaron personas que obtuvieron su diploma pero presentaron la prueba Saber Pro en una fecha posterior al grado. Esto constituiría una ilegalidad” porque ese examen “es un requisito previo y obligatorio a la obtención de un título profesional en Colombia”, agregó Juvinao en un comunicado.

La representante a la Cámara señaló que de las personas que supuestamente recibieron los “diplomas irregulares”, 10 estuvieron vinculadas al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), dos a la Unidad Nacional de Protección y otras dos al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Igualmente se registraron casos en los ministerios de Transporte y Salud; el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN); el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); la Corporación Aeronáutica Colombiana; la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y la Aeronáutica Civil.

“¿Acaso estamos ante un cartel de diplomas irregulares, expedidos de forma sistemática a la medida de la contratación del Gobierno de Gustavo Petro? ¿Por qué el Ministerio de Educación no ha desplegado ninguna investigación contundente o intervención a la Fundación Universitaria San José?”, agregó Juvinao.

La congresista pidió al Ministerio de Educación, la Procuraduría (Ministerio Público) y la Fiscalía abrir las investigaciones que permitan “salvaguardar la moralidad pública, y asimismo imponer las sanciones que eventualmente correspondan a la Fundación Universitaria San José y a las entidades públicas y funcionarios/contratistas involucrados en este presunto cartel de diplomas irregulares”.

Escándalo de Juliana Guerrero

La joven Juliana Guerrero, de 23 años, es cercana al presidente Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, con quien trabajó en esa cartera.

La exfuncionaria estuvo en el ojo del huracán luego de que se revelara el año pasado que la Fundación Universitaria San José le otorgó el título como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública sin haber presentado la prueba Saber Pro.

Su nombre se hizo más visible cuando el mandatario propuso su nombre como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad, un cargo que finalmente no asumió porque no cumplía con los requisitos legales para hacerlo, en medio del escándalo por su título fraudulento.

Por esa razón, la Fundación Universitaria San José decidió, en noviembre del año anterior, anular los títulos que le había otorgado al evidenciar que no registró “actividad académica”, ni “participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual”.