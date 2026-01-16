La jueza Vivian Polanía Franco fue hallada muerta en el interior de su vivienda el barrio Ceiba II en la ciudad de Cúcuta el pasado 17 de diciembre. En su momento, las autoridades información que junto al cuerpo de la togada se encontraba su bebé de apenas 2 meses de nacido, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó que no había ingerido alimentos por más de 12 horas, y estaba bajo la supervisión del Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Casi un mes después del hecho, la pareja de la jueza y padre del menor, Anuar Salín Jure Balaguera, decidió romper el silencio y denunciar que no ha vuelto a ver a su bebé y hasta que desconoce donde reposan los restos de la togada.

Durante una entrevista con el medio ‘La Opinión’, Jure Balaguera aseguró que a su hijo le habrían cambiado el nombre acordado previamente junto a su pareja, aprovechando que aún no había sido registrado debido a su condición de prematuro, pues nació a las 33 semanas.

Explicó que mientras él y su abogado eran desviados hacia una oficina zonal del ICBF para sostener una reunión administrativa, el menor fue registrado sin su consentimiento por la madre y el hermano de la jueza Polanía.

Instagram heidyvivianpolaniafranco Jueza cucuteña Vivian Polanía fue encontrada muerta junto a su bebé

“El 19 de diciembre, fui a la Notaría Segunda a registrar al niño, pero me informaron que lo iban a registrar en la clínica Medical Duarte. Allí estaba la madre de Vivian y su hermano. Ellos me ignoraron a mí completamente, como si yo no existiera. Mi abogado se acercó e quisieron desviarlos. Sentí algo horrible que nunca había sentido. Habían registrado al niño con otro nombre que jamás se había pactado, dizque de una manera rápida, que con afanes. Le manifestamos que me habían violentado los derechos. Sentí que iban por encima de la ley de Dios”, dijo.

“Teníamos consagrado el nombre de Mohamed, por mi ascendencia siria. Le cambiaron el nombre completamente”, añadió.

Debido a esto, Jure Balaguera no ha logrado reencontrarse con el menor, por lo que hizo un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las autoridades para que realicen un proceso administrativo transparente. Además, aseguró que está dispuesto a someterse a pruebas de ADN para ratificar su paternidad.

“Lo busqué en el Bienestar Familiar, les dije que si querían hacerme una prueba de ADN. Necesito que ellos hagan un proceso correcto. Han pasado por la Constitución Política. Pido el acompañamiento de las autoridades competentes”, expresó en diálogo con ‘La Opinión’.

Asimismo, se refirió a las supuestas denuncias por violencia intrafamiliar que habría presentado Polanía Franco y a los audios en que presuntamente la jueza manifestaba sentirse amenazada por él y otro en que habla sobre un primo quien tendría mucho poder paramilitar.

Según el hombre, los audios corresponden a una discusión ocurrida en abril de 2025, que supuestamente han sido “tergiversados y editados de forma amarillista”.

“Es un audio a destiempo, porque eso ocurrió inclusive fue en el primer semestre del 2025. Fue en una situación en la que nos encontrábamos en mi apartamento. Tuvimos una discusión de pareja, como cualquier pareja de celos. Yo incluso había tomado trago (…) la verdad, fueron bobadas de mi parte lo que yo me expresé ahí. Sí es mi primo, pero yo si lo he visto dos veces en mi vida ha sido mucho, actualmente él no le debe nada a la justicia y tiene una vida en paz y está tranquilo. Entonces, la verdad, con toda sinceridad, son imprudencias que uno comete. Nosotros posteriormente lo hablamos, nos disculpamos y seguimos adelante”, aseguró.

Linkedin Anuar Salín Jure Balaguera, padre del hijo de la jueza Vivian Polanía

Sobre los audios de la jueza señaló que se trató de “un trastorno psicótico fue lo que ocurrió ahí. Son episodios, siempre la he amado y la acepté tal como es y la amaré por siempre porque para mí es eterno lo que yo siento por ella”.

Además, habló sobre las múltiples amenazas que había recibido la togada. “Por su labor estuvo amenazada, por su rol de juez y por su transparencia y por su honestidad. Ella fue muy firme en sus convicciones, muy radical”.

Finalmente, Jure Balaguera manifestó que aún no se tienen claras las circunstancias que llevaron a la muerte de Vivian Polanía, por lo que está a la espera de los resultados del dictamen de Medicina Legal.