El Gobierno Nacional, por medio de un comunicado difundido por el Ministerio de Justicia, anuncio que realizará acciones jurídicas en contra de los gobernadores que no pretenden acatar la medida de la emergencia económica.

“El orden constitucional es de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades, sin excepción”, se lee en el escrito, en palabras del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.

“El orden constitucional lo hacemos valer y lo queremos seguir respetando. El decreto de emergencia económica se tiene que aplicar”, afirmó el jefe de la cartera. Aseguró que las actuaciones administrativas que desconozcan la Constitución darán lugar a las acciones jurídicas correspondientes por parte del Gobierno nacional.

“El respeto por la Constitución no es opcional. El Gobierno seguirá actuando dentro de la Constitución y la hará valer en todos los escenarios que sean necesarios”, concluyó el alto funcionario.

“​El Ministerio de Justicia y del Derecho reitera que el Gobierno nacional actuará por las vías institucionales y legales para garantizar el respeto a la Constitución, la seguridad jurídica y la correcta aplicación de las decisiones adoptadas conforme al ordenamiento constitucional", también se lee en la misiva de Minjusticia.

Hay que recordar que un grupo de gobernadores estudian los instrumentos jurídicos que pueden utilizar para frenar el decreto de emergencia económica del Gobierno, publicado el pasado 22 de diciembre luego de que el Congreso hundiera el proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo.

La Federación Nacional de Departamentos (FND) señaló en un comunicado que demandará la propuesta gubernamental al considerar que hay un “riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte”.

La FND señaló que buscará a través de las vías judiciales frenar lo más pronto posible “lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA del 5 % al 19 %, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia”.