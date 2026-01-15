Un ciudadano costarricense identificado como Rubén Antonio Wang Lara, requerido por Interpol mediante circular roja por el delito de estafa en su país, fue capturado en Bogotá por oficiales de Migración Colombia, informó este jueves esa entidad.

El hombre, de 46 años, fue aprehendido durante una verificación migratoria en establecimientos de hospedaje cuando los oficiales constataron que sobre él pesaba una alerta internacional por estafa en perjuicio de los derechos de la función pública.

Wang Lara es señalado por las autoridades costarricenses como articulador de un millonario esquema de estafa contra el Estado, en el que presuntamente ejercía control sobre sociedades de fachada utilizadas para gestionar créditos fraudulentos a nombre de terceros y trasladar de manera indebida la responsabilidad económica al Instituto Nacional de Seguros (INS) de ese país.

“El caso por el que es requerido ante la Justicia no correspondería a hechos aislados, sino a una estructura organizada orientada a defraudar recursos públicos”, anunció en su cuenta de X el director de la Policía de Colombia, general William Rincón.

Según Migración Colombia, Wang Lara estaba en el país desde 2019 “y se encontraba en condición de permanencia irregular, tras el vencimiento de su visa”.

“Una vez confirmada la alerta internacional, el individuo fue dejado a disposición de Interpol Colombia” para el trámite judicial correspondiente, señaló la entidad.

Migración Colombia anunció que seguirá reforzando los controles migratorios en zonas estratégicas del país, especialmente en sectores turísticos y hoteleros.

“Los controles migratorios no terminan en los puntos de ingreso al país. La presencia institucional en hoteles, zonas turísticas y espacios de alta afluencia nos ha permitido obtener resultados concretos, producto del fortalecimiento de las verificaciones y del trabajo articulado con otras autoridades, especialmente en temporadas de mayor movilidad”, indicó la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.

En lo que va de año, Migración Colombia ha detenido a dos extranjeros requeridos por autoridades de sus países.

El primero fue el exconcejal ecuatoriano Miguel Eduardo Morocho Rodríguez, que fue entregado el pasado 12 de enero por Colombia a las autoridades de su país, donde es requerido por tentativa de homicidio, tras ser detenido cuando intentaba salir hacia Venezuela.