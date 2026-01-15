Un total de 1.126 kilos de marihuana prensada, que estaban ocultos en el interior de un vehículo, fueron incautados por autoridades en el municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, informaron este jueves fuentes castrenses.

Leer más: “El precio no puede fijarse en salarios mínimos, la ley no lo permite”: advierte viceministra Aydeé Marsiglia sobre vivienda VIS

La droga estaba embalada en 273 paquetes y fue descubierta por soldados de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, tras ser alertadas sobre un vehículo sospechoso que se negó a detenerse en un puesto de control.

“Al verificar el vehículo se encontraron 273 paquetes que contenían marihuana prensada y embalada, con un peso total de 1.126 kilogramos”, informó el Ejército.

Le puede interesar: Comandante que rescató a Zulma Guzmán en río Támesis reveló detalles del operativo: “Parecía decidida a no recibir ayuda”

La marihuana y el vehículo incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Las autoridades no informaron de capturas en este hecho y continúan las labores de inteligencia para establecer la procedencia del cargamento y su posible destino.

#ContundenciaOperacional | En desarrollo de operaciones militares orientadas a contrarrestar el narcotráfico en el suroccidente del país, tropas de la @Ejercito_Div3, en coordinación con la @PoliciaColombia, lograron la incautación de más de una tonelada de marihuana en zona… pic.twitter.com/a1w6NQ7YjF — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) January 14, 2026

Yumbo, municipio ubicado en el área metropolitana de Cali, capital del Valle del Cauca, es considerado un corredor estratégico para el tráfico de estupefacientes debido a su cercanía con el puerto de Buenaventura, una de las principales terminales marítimas del país sobre el océano Pacífico.

Le puede interesar: Minhacienda y DNP admiten que disminución en recursos para los municipios es por bajo recaudo

En esta región confluyen rutas que conectan el Pacífico colombiano con el suroeste y el centro del país, lo que causa disputas entre diferentes bandas criminales por el control territorial y de las economías ilícitas asociadas al narcotráfico, en un contexto de permanente presión de la Fuerza Pública sobre estas redes.