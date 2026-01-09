BOGOTÁ. El presidente Gustavo Petro denunciará a alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las FARC, ante la Corte Penal Internacional, CPI, luego de que el cabecilla convocara a una cumbre criminal con el ELN y otros grupos armados ilegales.

Lea: Alias Iván Mordisco propone unión con ELN tras ataque de EE. UU. en Venezuela

Así lo confirmó el abogado Alejandro Carranza, apoderado del mandatario, a la revista ‘Semana’, señalando que “el caso que se somete a la consideración de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no se limita a una serie de hechos aislados de violencia, sino que refleja un patrón prolongado de crímenes de lesa humanidad y de guerra, dirigido desde la cúspide de una organización armada”.

Agregó el jurista que Mordisco lidera una estructura que tiene vocación de permanencia y una capacidad de articularse con otras redes criminales más allá de las fronteras nacionales.

Lea: Petro le responde a ‘Iván Mordisco’ e invita a demás países de Latinoamérica a combatir el narcotráfico

“Frente a la persistencia de los crímenes, la imposibilidad material de capturar al máximo responsable y la creciente dimensión transnacional del fenómeno, la intervención de la Corte Penal Internacional se presenta como un complemento necesario para asegurar que la responsabilidad penal alcance a quienes, desde posiciones de mando, concibieron, ordenaron y sostienen la maquinaria de violencia”, agregó Carranza.

Petro, previamente, había llamado este viernes a los ejércitos de Latinoamérica a unirse para combatir el flagelo del narcotráfico: “Los Ejércitos latinoamericanos debemos reunirnos para sacar de nuestros países esta excusa (el narcotráfico) que no hace bien a nadie”.

Lea: Mindefensa asegura que ‘Iván Mordisco’ hizo un “llamado de auxilio” tras convocar a otros grupos criminales a unirse

“América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice y eso implica la unidad de sus pueblos, de sus armas y de sus Estados”, agregó, y anunció que invitó “a la actual presidenta de Venezuela”, Delcy Rodríguez, para que trabajen juntos en la lucha contra el narcotráfico.

El mensaje de Petro se da en respuesta a la invitación que hizo la víspera Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, que propuso una unión con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras el ataque de EE. UU. en Venezuela en el que fue detenido el presidente Nicolás Maduro.

“Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista”, expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.

Sobre estas declaraciones, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, aseguró que las disidencias de Mordisco se encuentran en un momento crítico, lo que lo habría impulsado a convocar a otros carteles del narcotráfico.

“Alias Mordisco ha sido afectado tan críticamente durante los últimos 12 meses que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.

“Por Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, no descansará la fuerza pública hasta encontrarlo y que pague por sus delitos”, agregó.