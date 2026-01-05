Cuatro personas perdieron la vida en un aparatoso accidente de tránsito en el sur del departamento del Cesar, cuando transitaban por la vía El Líbano- San Alberto, a bordo de una camioneta Toyota, de color blanco. Las víctimas eran oriundas de Ocaña- Norte de Santander, donde eran propietarios de un negocio dedicado a la venta de helados y frutas.

El siniestro se registró la tarde del pasado domingo, cuando Asdrúbal Peñaranda Padilla, de 56 años, quien era el conductor del vehículo, perdió el control del automotor hasta impactar contra la baranda de un puente y caer por el abismo.

Junto a él, viajaba su esposa Mileidy Johanna Vera Madariaga, de 43 años, la hija de ambos, Yenny Carolina Peñaranda Vera, de 21 años, y el joven Brayan Duván Olarte Lizarazo, de 24 años, quien era la pareja sentimental de Yenny. Todos fallecieron en el lugar, pese a que conductores y la comunidad trató de ayudarlos, pero ya se encontraban sin vida.

De acuerdo con el informe de la Seccional de Tránsito y Transporte (DECES), el accidente pudo ser provocado por una falla mecánica, exceso de velocidad o un factor externo.

Unidades de criminalística adelantaron la inspección técnica de los cadáveres y la recolección de pruebas en el sitio.

Se estableció que en Ocaña hay total consternación por estos hechos, ya que los propietarios del establecimiento comercial habían labrado un camino de esfuerzos para consolidar su negocio que en la actualidad generaba varios empleos.