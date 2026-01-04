El Gobierno de Colombia confirmó que no está sobre la mesa el cierre de la frontera con Venezuela, aun en medio del nuevo escenario de tensión regional tras la detención de Nicolás Maduro. Así lo dio a conocer el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir en entrevista con La W, quien reiteró que es “indispensable” mantener abiertos los pasos fronterizos es una prioridad nacional.

De acuerdo con el funcionario, luego de una reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU) realizada en Cúcuta, las autoridades evaluaron los posibles efectos de la coyuntura venezolana y concluyeron que no existe ninguna directriz orientada a restringir el tránsito fronterizo.

“Colombia no tiene ningún interés en cerrar la frontera; para nosotros es indispensable que se mantenga abierta”, manifestó.

Asimismo, Jaramillo enfatizó que la frontera colombo-venezolana, con una extensión superior a los 2.200 kilómetros, cumple un papel clave para miles de personas que dependen del intercambio comercial, la movilidad laboral y la migración diaria. En ese contexto, advirtió que un eventual cierre afectaría de forma directa a comerciantes, trabajadores y comunidades que viven a ambos lados de la línea limítrofe.

Además, el vicecanciller explicó que, aunque se activaron mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente junto con autoridades locales y nacionales, estas acciones buscan anticipar escenarios y no implican restricciones a la movilidad. Insistió en que “es vital que estas zonas de frontera sigan siendo lugares de integración”.

Esta postura, añadió, ha sido respaldada por el Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez, mientras que Migración Colombia mantiene vigilancia constante sobre los flujos de personas, especialmente ante la posibilidad de un aumento en los movimientos migratorios, sin contemplar cierres temporales ni definitivos.

En el plano internacional, Jaramillo señaló que Colombia está promoviendo una respuesta diplomática y multilateral frente a la crisis venezolana. Confirmó que el país impulsó la convocatoria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al considerar que se trata del escenario legítimo para abordar situaciones que ponen en riesgo la paz regional.

El vicecanciller sostuvo que “Colombia tiene una trayectoria histórica de apego a la multilateralidad y al derecho internacional. Resultaría inexplicable que, dadas las circunstancias, no convocáramos una reunión del Consejo de Seguridad”, y consideró necesario que la comunidad internacional se pronuncie frente a lo que calificó como una vulneración de la soberanía venezolana.

Asimismo, fue enfático en señalar que el futuro de Venezuela debe ser decidido exclusivamente por los venezolanos, y reiteró el rechazo del Gobierno colombiano a cualquier salida militar o intervención extranjera, independientemente de los argumentos que se utilicen para justificarla. “Sea bajo el pretexto del narcotráfico o de imponer una transición democrática por la fuerza”.

Sobre la posibilidad de bloqueos diplomáticos en el Consejo de Seguridad, Jaramillo recordó las consecuencias de intervenciones pasadas en otras regiones del mundo como Irak, Afganistán y Libia. “¿Qué nos quedó de esas intervenciones? Hoy regiones enteras, como el Sahel, viven las consecuencias del vacío que dejaron”.

Finalmente, se refirió a los ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela, asegurando que el Gobierno mantiene contacto con sus familias y continúa gestionando, por vía diplomática, el respeto a sus garantías legales. Reiteró que Colombia seguirá apostando por soluciones pacíficas, el fortalecimiento del sistema internacional y el respeto a los mecanismos multilaterales como camino para enfrentar la crisis regional.

