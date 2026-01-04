Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró en las últimas horas que “Estados Unidos trabajará con los líderes actuales de Venezuela si toman las decisiones adecuadas”.

Leer más: Gobierno Petro ofrece hasta 52 millones de pesos a taxistas que cambien su vehículo a uno eléctrico

En entrevista con CBS News, el funcionario estadounidense enfatizó que “la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos problemas a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, añadió.

¿Cuáles fueron los motivos para poner en marcha esta operación contra Maduro?

Asimismo, manifestó que espera más cumplimiento y cooperación por parte de las nuevos gobernantes venezolanos, luego de la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Ver también: China pide a Estados Unidos la liberación inmediata de Maduro y reclama una salida negociada

Cabe recordar, que el pasado sábado Estados Unidos bombardeó diferentes cuarteles militares de Caracas, dejando un saldo de aproximadamente 40 personas fallecidas, entre militares y civiles, y logró penetrar el anillo de seguridad de Nicolás Maduro, llevándoselo hasta Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo.