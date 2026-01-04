El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró en las últimas horas que “Estados Unidos trabajará con los líderes actuales de Venezuela si toman las decisiones adecuadas”.

En entrevista con CBS News, el funcionario estadounidense enfatizó que “la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos problemas a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, añadió.

Asimismo, manifestó que espera más cumplimiento y cooperación por parte de las nuevos gobernantes venezolanos, luego de la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Cabe recordar, que el pasado sábado Estados Unidos bombardeó diferentes cuarteles militares de Caracas, dejando un saldo de aproximadamente 40 personas fallecidas, entre militares y civiles, y logró penetrar el anillo de seguridad de Nicolás Maduro, llevándoselo hasta Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo.