La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos no solo provocó reacciones diplomáticas en la región, sino que también desató un inesperado intercambio de mensajes entre el presidente, Gustavo Petro, y el empresario Elon Musk en la red social X.

El cruce ocurrió luego de que Petro expresara su preocupación por la operación militar realizada en territorio venezolano y llamara a la paz, al respeto del derecho internacional y a la protección de la población civil.

En su mensaje, el mandatario colombiano anunció además el despliegue preventivo de tropas en la frontera, ante el riesgo de un impacto humanitario y de seguridad en la región.

“La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada. Que Bolívar proteja al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano”, escribió Petro.

La publicación fue respondida por Elon Musk con un comentario breve y provocador que rápidamente generó debate en redes sociales. “¿Plata o plomo?”, publicó. El mensaje del empresario, acompañado por información difundida desde la Casa Blanca sobre la captura de Maduro, fue interpretado por muchos usuarios como una ironía frente a la postura del Gobierno colombiano.

Señor @elonmusk eso no contesta mi pregunta. No doy plomo ni tengo plata. Ni pido.



He sido elegido para hacer justicia a mi pueblo, he logrado muchas cosas y es mi pueblo el que decide si me defiende o no.



Ni plata ni plomo amigo, amor y Libertad es lo que hace que podamos… https://t.co/dYuuSXBAK0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Horas más tarde, Petro volvió a pronunciarse en la plataforma y respondió directamente a Musk, rechazando cualquier lectura violenta del conflicto y reiterando su posición en favor de soluciones pacíficas.

“Señor Elon, eso no contesta mi pregunta. No doy plomo ni tengo plata. Ni pido. Ya le dije que si estallan las naves espaciales del capital privado y las de la NASA, no es porque el esfuerzo de salir del planeta no es para escapar, sino para irrigar de vida el universo y eso se hace no con una persona o un capital, por cuantioso que sea, sino con la humanidad toda, de todos los colores, incluido el suyo. Pero solo el cerebro humano en red puede lograr lo que usted sueña como individuo. Ni plata ni plomo. Amor y libertad para los seres humanos, todos son distinción”, contestó Petro a Musk.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Asimismo, este sábado Petro sostuvo reuniones con su gabinete para evaluar los efectos de la captura de Maduro, especialmente en materia migratoria y de seguridad. Entre las decisiones anunciadas se encuentra la instalación de un puesto de mando unificado en la frontera de Cúcuta y el refuerzo del pie de fuerza para prevenir alteraciones del orden público.