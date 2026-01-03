El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el Gobierno nacional adelanta la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, “con el propósito de adoptar y proyectar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, en respuesta a la situación en la frontera.”

“En el marco de este PMU se definirán y coordinarán medidas de protección, prevención y asistencia humanitaria dirigidas tanto a connacionales como a migrantes venezolanos y personas de otras nacionalidades que ingresen al país.”, explicó el funcionario.

Entre las acciones preventivas planteadas por el Gobierno nacional se encuentran:

Asistencia en salud, a través de centros médicos y hospitales.

Garantía del derecho a la educación, en articulación con el Ministerio de Educación.

Protección integral de niños, niñas y adolescentes, con el acompañamiento del ICBF.

Atención y protección a personas de terceras nacionalidades.

Revisión y fortalecimiento de los puestos fronterizos, para asegurar condiciones adecuadas de seguridad.

Habilitación de albergues temporales en Cúcuta y en otras ciudades del país.