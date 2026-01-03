El procurador Gregorio Eljach emitió este sábado una circular para la garantía de derechos frente a las posibles situaciones derivadas de los hechos ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela.

En el documento exhorta a las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal para que activen de manera inmediata los mecanismos de atención necesarios de garantía de Derechos Humanos ante las acciones que se puedan presentar.

Se ordena ademas a las Procuradurías Regionales y Provinciales con sedes en zonas de frontera con la República Bolivariana de Venezuela articular con las Defensorías Regionales y las personerías municipales, la apertura de líneas de comunicación directa con las entidades públicas y la ciudadanía, la identificación de áreas o territorios de especial impacto en materia de migración y posible afectación de derechos debido a incursiones en territorio nacional.

Así mismo, la verificación en terreno, realizando de forma inmediata visitas de seguimiento y vigilancia en zonas de especial atención, y la formulación de recomendaciones a las autoridades departamentales y nacionales.

“Lo anterior, a efectos de adoptar a nivel central las medidas necesarias, las recomendaciones y la generación de alertas con miras a prevenir cualquier afectación de derechos o de uso indebido de la fuerza en zonas de frontera o de cualquier parte del territorio nacional”, concluye la comunicación.