Una operación de alto nivel ejecutada este sábado 3 de enero habría culminado con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en instalaciones del Fuerte Tiuna, en Caracas. De acuerdo con información conocida en las últimas horas, un comando especializado del Ejército de Estados Unidos habría participado en el procedimiento.

Las autoridades estadounidenses planean presentar a la pareja ante tribunales de Nueva York, donde enfrentarían cargos relacionados como “conspiración narcoterrorista y conspiración de importación de cocaína”, en el marco de investigaciones que desde hace años apuntan contra las más altas esferas del poder venezolano.

Agencia EFE

Tras conocerse el operativo, comenzaron a circular imágenes del Fuerte Tiuna, el complejo militar donde presuntamente se encontraban Maduro y Flores. Este recinto está ubicado entre las Parroquias Coche y El Valle y es considerado uno de los centros estratégicos más importantes del país.

El Fuerte Tiuna alberga múltiples dependencias militares y civiles, entre ellas el Círculo Militar de Caracas, el Paseo Los Próceres, el Batallón Bolívar y la residencia La Viñeta, utilizada históricamente por la Vicepresidencia de la República. Además, cuenta con amplias áreas deportivas, culturales y urbanísticas, así como conjuntos residenciales destinados al personal de la Fuerza Armada Nacional.

Agencia EFE

Los cargos en Estados Unidos

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Nicolás Maduro enfrenta acusaciones por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, así como posesión y conspiración para el uso de armas de guerra, incluyendo ametralladoras y dispositivos considerados destructivos, presuntamente dirigidos contra intereses estadounidenses.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que tanto Maduro como Flores “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, y destacó el respaldo del presidente Donald Trump, así como el papel de las fuerzas armadas.

Agencia EFE

“Valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.