El Gobierno se reunirá este domingo con las autoridades locales de la frontera con Venezuela para “consensuar” el decreto de la nueva emergencia económica a raíz del ataque y captura del presidente del régimen del país vecino, Nicolás Maduro, en una operación dispuesta en la madrugada del pasado sábado por parte de los Estados Unidos.

Se trata de un Decreto de Emergencia Económica, Social y Ecológica para la zona de frontera con Venezuela, según precisó la Casa de Nariño tras el Puesto de Mando Unificado (PMU), con participación del gabinete ministerial y directores de entidades, el pasado sábado en Cúcuta, dispuesto “para coordinar acciones orientadas a enfrentar la situación en la zona de frontera con Venezuela luego de la acción armada contra este país”.

En este sentido, el delegado del Ministerio del Interior en el PMU, Anderson Guerrero, indicó que el decreto se genera por “grave calamidad pública”.

“Esa es la razón de la declaratoria de emergencia que estamos trabajando. Tenemos un documento consolidado con el liderazgo de todos los ministros y viceministros aquí presentes. Tenemos un documento a la espera de instrucciones de la directora del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia), sentada aquí a mi mano derecha; del señor presidente de la República y del ministro del Interior, que pasaría a firmas una vez se consolide ese escenario de grave calamidad”, explicó Guerrero.

Añadió que el decreto de emergencia también está orientado a responder a una eventual crisis migratoria en la zona de frontera.

“Se trata de medidas excepcionales, urgentes, que tendríamos que implementar y que no serían posibles por los medios ordinarios que tenemos hasta el día de hoy”, aseguró el funcionario.

Y concluyó que este domingo se hará una reunión para finiquitar los detalles de la medida de excepción, que sería la segunda que regiría en la actualidad en el país tras la decretada hace un par de días luego de la caída de la reforma tributaria en el Congreso.

“Estamos convocando al señor gobernador encargado del departamento, a los señores alcaldes, para que desde mañana (domingo) nos ayuden a consensuar y articular este decreto de emergencia que, repito, tendría vida jurídica una vez así lo disponga el señor presidente de la República”, aseveró.