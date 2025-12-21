La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se suma a los siete aspirantes de centro y derecha que hacen parte de la Gran Consulta por Colombia.

Leer más: La Ley del Montes | 2025: año del Junior y Shakira

“Esta mañana de domingo 21 de diciembre, los seis integrantes de #LaGranConsulta por Colombia nos reunimos con la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 marzo de 2026. Luego de una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo”, informó el exministro y candidato Mauricio Cárdenas.

No olvide leer: Definen la ubicación de logos en tarjetón para la Cámara en el Atlántico

A su vez, el exsenador y candidato Juan Manuel Galán expresó en sus redes sociales: “Bienvenida, @PalomaValenciaL, a #LaGranConsulta Tu participación fortalece el diálogo democrático y enriquece este espacio de construcción colectiva”.

No olvide leer: “Ya no es tiempo de consultas”: De la Espriella ratifica que irá a primera vuelta

De la Gran Consulta hacen parte entonces hasta ahora Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Daniel Palacios y Paloma Valencia.