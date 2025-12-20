Este viernes, la Registraduría Nacional del Estado Civil publicó en sus redes sociales la tarjeta electoral para la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico.

En este tarjetón quedaron inscritos 13 partidos, movimientos y coaliciones políticas que compiten por siete escaños en la Cámara Baja.

La primera posición le correspondió a la coalición Alma, de lista no preferente; la segunda al Partido de la U, de lista preferente, con siete candidatos; la tercera al Movimiento de Salvación Nacional, de lista preferente, con dos candidatos; y la cuarta al Frente Amplio Unitario, de lista preferente, con cinco aspirantes.

En la quinta posición quedó el Partido Político Oxígeno, de lista no preferente; en la sexta, el Partido Político Dignidad & Compromiso, de lista preferente, con cinco candidatos; en la séptima, el Partido Liberal Colombiano, de lista preferente, con siete candidatos; y en la octava posición, el Partido Cambio Radical, de lista preferente, con siete candidatos a la Cámara Baja.

En la novena casilla aparece el Pacto Histórico Atlántico, de lista no preferente; en la décima, la Coalición Fuerza Ciudadana, de lista preferente, con siete candidatos; en la décimo primera, la Coalición Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, de lista preferente, con siete candidatos; en la décimo segunda se ubicó el Partido Conservador Colombiano, de lista preferente, con siete candidatos; en la décimo tercera figura el Partido Alianza Social Independiente (ASI), de lista no preferente; y en la décimo cuarta aparece el voto en blanco.

Cabe recordar que desde el pasado jueves –cuando se definió en un sorteo la ubicación de los logos para Senado por la circunscripción nacional e indígena, así como las circunscripciones especiales indígena, afrodescendiente e internacional– la Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que las delegaciones departamentales llevarían a cabo el sorteo de la posición de los logos en la tarjeta electoral para las cámaras territoriales y las 16 curules de paz.

Viejos, nuevos e influenciadores

Entre los candidatos que se inscribieron a la Cámara por el Atlántico se encuentran viejos conocidos, sangre nueva e influenciadores, con el objeto de llamar el voto joven y traducir en sufragios los clics que ostentan en sus plataformas virtuales.

En Cambio Radical están los exconcejales Samir Radi y Estefanel Gutiérrez, y el influenciador Felipe Saruma; en el Conservador aparecen el exconcejal Juan Camilo Fuentes y la influenciadora Betsy Liliana Díaz, hija de Diomedes Díaz; y en La U llama la atención el regreso de Laureano Acuña.