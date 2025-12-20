El abogado y precandidato presidencial Abelardo De La Espriella ratificóque no participará en consultas de marzo y que su aspiración a la Presidencia de la República avanzará directamente hacia la primera vuelta electoral, al considerar que ese mecanismo ya no responde al momento político que vive el país.

Según explicó, su decisión obedece a que su proyecto político trascendió la lógica de una candidatura tradicional y se consolidó como un movimiento ciudadano en expansión, construido desde las bases y por fuera de las estructuras de la política tradicional.

“Ya no es tiempo de consultas; esos tiempos pasaron. Que los partidos decidan lo que quieran hacer en su autonomía. Yo voy derecho”, afirmó.

De La Espriella aseguró que su campaña no avanza en solitario, sino con el respaldo del movimiento Defensores de la Patria y de sectores ciudadanos que, según dijo, han acompañado de manera creciente sus recorridos por el país.

“No voy solo: voy con la gente detrás, con un respaldo masivo que me alegra el corazón”, señaló.

El aspirante presidencial sostuvo que el crecimiento del movimiento ha sido sostenido y verificable, al punto de llenar plazas públicas y auditorios en distintas regiones del país.

En ese contexto, De La Espriella destacó resultados de encuestas de opinión que, según indicó, lo muestran con ventajas frente a otros aspirantes.

Mencionó mediciones de seguimiento diario de la firma AtlasIntel en las que aparece como ganador en un eventual escenario de segunda vuelta y con una ventaja en la medición general frente a competidores tradicionales.

“Voy hacia adelante, sin desviarme, porque eso es lo que corresponde cuando hay un respaldo auténtico del pueblo. Este movimiento ya no cabe en los moldes de la vieja política”, agregó.