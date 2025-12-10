La patrullera de la Policía, Karen Estefany Pajoy Candela, de 21 años, fue asesinada en un ataque presuntamente perpetrado por el Estado Mayor Central (EMC) en una zona rural de La Plata, en el departamento de Huila.

El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía en Huila, explicó en un video que el crimen habría sido responsabilidad del bloque Isaías Pardo del EMC, la disidencia bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Se conoció que la uniformada se encontraba en su período de vacaciones y fue atacada por sicarios cuando se desplazaba en motocicleta hacia el municipio de La Plata para llevar a su hijo a la escuela, este 9 de diciembre.

Tras el crimen, la madre de la víctima, Rosabel Candela, indicó que había sido atacada por la espalda.

“Ella salió con la hermanita menor, ella tiene 14 años; iban a dejar al niño al hogar, era mitad del camino, esos desgraciados la impactaron por la espalda. Ella ni siquiera tenía con qué defenderse, ni siquiera la hicieron parar la moto, como cobardes que son”, dijo Candela en diálogo con ‘Noticias Caracol’.

“Le dieron por la espalda delante de un niño, delante de su hermana menor y de paso de un niño que apenas tiene 3 años; espero que Dios haga justicia”, añadió.

Sobre el caso, el presidente Gustavo Petro, condenó el asesinato a través de su cuenta de X y aseguró que lo ocurrido constituye “un crimen de guerra brutal cometido por el EMC”.

La Policía, que expresó su acompañamiento a los familiares y amigos de la víctima, informó que está trabajando para dar con el paradero de los autores del homicidio y “llevarlos ante la justicia”.

El EMC fue formado por los frentes primero y séptimo de las antiguas FARC que rechazaron el acuerdo de paz firmado entre esa guerrilla y el Gobierno colombiano en 2016.

Este grupo comenzó en los departamentos de la Orinoquía, como Guaviare, Meta, Guainía y Vaupés, pero con el tiempo fue expandiendo sus operaciones a otras regiones del país, como Putumayo, Casanare, Arauca, Tolima, Huila, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

El Gobierno de Petro entabló negociaciones de paz con el EMC, pero en 2024 las suspendió y luego las retomó solo con una facción de ese grupo, considerada menos beligerante.