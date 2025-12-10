Un sismo de magnitud 5,8 sacudió la madrugada de este miércoles Bogotá y otros lugares del centro de Colombia sin que hasta el momento las autoridades hayan informado de víctimas o daños.
Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a las 03:27 hora local (08:27 GMT) y su epicentro fue detectado a una profundidad de 150 kilómetros, en la región de Los Santos, en el departamento de Santander, por donde pasa una de las principales fallas geológicas que cruzan el país.
Videos del fuerte sismo de magnitud 5,8 que se sintió en varios departamentos de Colombia este miércoles
El sismo despertó a los habitantes de Bogotá y otras ciudades del país, como Bucaramanga, capital de Santander, Medellín y Cúcuta, donde la gente salió a la calle en medio de la noche por precaución.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó en su cuenta de X que tras el sismo de 5,8 “se realiza un barrido con las autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones”, sin que por ahora haya algún reporte de daños.
¿Qué hacer cuando se presenta un sismo?
Estas son algunas recomendaciones entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en el país:
- Si está en una silla de ruedas, ubíquese al lado de una columna o lugar seguro, frene la silla y proteja su cabeza con los brazos. Asegúrese que en su lugar de estudio y trabajo, cuenten con medidas específicas para apoyarle en la evacuación.
- Si está en su vivienda y solo si es posible, abra la puerta principal y de las habitaciones, ya que se podrían trabar y dejarle a usted y su familia encerrados.
- Si está acostado y no puede dirigirse a un sitio seguro, permanezca en la cama o a un costado y proteja con los brazos o almohada su cabeza.
- Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios, con precaución diríjase al centro de la calle, tenga cuidado con los vehículos, es muy posible que los conductores no hallan sentido el sismo.
- Si va conduciendo un vehículo en las calles de una ciudad o municipio y percibe un sismo, reduzca la velocidad y en lo posible deténgase en un lugar seguro (alejado de postes, cables, vallas).
- Si va conduciendo por una autopista urbana, no se detenga, baje la velocidad y busque bahías, bermas u otros lugares seguros donde pueda parar.
- Si va conduciendo por carretera, baje la velocidad pero no se detenga, encuentre un lugar seguro para estacionarse, en lo posible busque información con las concesiones o a través de números telefónicos, acerca del estado de vías luego del sismo. En Colombia, el número de policía de carreteras es #767.
- Si va conduciendo en un túnel, baje la velocidad y en lo posible busque los nichos de parqueo internos para detenerse, no salga del vehículo hasta que el sismo.