Un sismo de magnitud 5,8 sacudió la madrugada de este miércoles Bogotá y otros lugares del centro de Colombia sin que hasta el momento las autoridades hayan informado de víctimas o daños.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a las 03:27 hora local (08:27 GMT) y su epicentro fue detectado a una profundidad de 150 kilómetros, en la región de Los Santos, en el departamento de Santander, por donde pasa una de las principales fallas geológicas que cruzan el país.

El sismo despertó a los habitantes de Bogotá y otras ciudades del país, como Bucaramanga, capital de Santander, Medellín y Cúcuta, donde la gente salió a la calle en medio de la noche por precaución.

Fuerte temblor de magnitud Magnitud 5.8 sacudió a Colombia la madrugada de este miércoles pic.twitter.com/Opy3WDg6Uf — Saúl ML (@lopezsaul08) December 10, 2025

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó en su cuenta de X que tras el sismo de 5,8 “se realiza un barrido con las autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones”, sin que por ahora haya algún reporte de daños.

📢 Tras el sismo de magnitud 5.8 con epicentro en Los Santos, Santander, desde la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD se realiza un barrido con las autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones.

A la hora no se presentan novedades.



Mantenemos… pic.twitter.com/EX7qO75nQ8 — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) December 10, 2025

¿Qué hacer cuando se presenta un sismo?

Estas son algunas recomendaciones entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en el país: