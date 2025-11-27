En el marco del primer encuentro de las altas cortes de Colombia, realizado en el hotel Marriot, en Barranquilla, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez, destacó la importancia de fortalecer la unión institucional de la Rama Judicial y reiteró el papel fundamental de los jueces en la protección de los derechos ciudadanos y el equilibrio democrático.

Rodríguez calificó el encuentro como “un hito en la justicia de nuestro país”, al subrayar que la convergencia de todas las jurisdicciones envía un mensaje claro de cohesión.

“Es una rama judicial que cree en la separación de poderes, en la autonomía judicial y que responde con altura, determinación y responsabilidad a la tarea que nos ha sido asignada constitucionalmente”, afirmó durante la instalación del encuentro.

“Este primer encuentro de altas cortes es el recordatorio de la importancia de la justicia en nuestro país. El deber y el compromiso que tenemos como servidores judiciales de materializar realmente la justicia para la gente. Durante este año he repetido muchas veces, y lo hago para que no lo olvidemos, que hacemos justicia para y en el honor de las personas”, agregó.

Durante su intervención, Rodríguez destacó que la labor judicial no solo implica la resolución de conflictos, sino la garantía efectiva de los derechos.

“Nuestro trabajo es lograr que la gente pueda ver sus derechos convertidos en realidad a partir de nuestras decisiones judiciales”, señaló.

Además, señaló que la función de los jueces es esencial para el mantenimiento del Estado social de derecho, al impedir arbitrariedades y excesos del poder.

“Los jueces garantizan derechos, pero también impiden arbitrariedades. Devuelven ilusiones, hacen justicia y procuran que las personas tengan una vida más digna”, manifestó.