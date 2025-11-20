El camino hacia la corona de Miss Universo 2025 no solo ha estado marcado por desfiles, entrevistas y expectativas. Esta edición también carga con una cadena de controversias que han puesto bajo la lupa al panel de jueces encargado de puntuar a las 136 candidatas en competencia.

La Organización Miss Universo (MUO) había presentado inicialmente un jurado diverso, integrado por figuras reconocidas de distintos ámbitos: Andrea Meza (Miss Universo 2020), el artista Romero Britto, la modelo venezolana Sharon Fonseca, el periodista cubano Ismael Cala, la medallista india de bádminton Saina Nehwal, la médica y ex Miss Tailandia Chalida Thaochalee, el empresario y pianista franco-libanés Omar Harfouch y el exfutbolista francés Claude Makélélé, pero, a pocos días de avanzar el concurso, el panel empezó a tambalear.

Renuncias y acusaciones

La primera renuncia fue la de Omar Harfouch, quien aseguró públicamente que durante la selección preliminar de las 30 candidatas hubo irregularidades. Según dijo, habría votos registrados de personas que no pertenecían al jurado oficial, e incluso, según él, se contabilizó un voto suyo en una sesión en la que nunca participó.

“No puedo legitimar un proceso del que no fui parte. Sería engañar al público”, expresó en un mensaje difundido en redes sociales, desatando una tormenta mediática.

La MUO respondió de inmediato, calificando sus afirmaciones como “erróneas”. Aseguró que ningún jurado improvisado intervino en la elección y que todos los procesos están supervisados bajo sus protocolos internos. Aun así, aceptó su renuncia.

El CEO del certamen, Raúl Rocha, afirmó que Harfouch solo buscaba “dos minutos de fama”.

Poco después, el exfutbolista Claude Makélélé también anunció su salida del panel. Aunque no hizo referencia a la polémica de Harfouch, sí explicó que su renuncia se debía a “motivos personales”, destacando su respeto por los valores de diversidad y empoderamiento que promueve Miss Universo. La tensión no terminó ahí.

Tercera baja en el panel

La revista People reveló que la princesa Camilla de Borbón-Dos Sicilias, presidenta del comité de selección del certamen, también dejó su puesto. Con esto, ya son tres renuncias en menos de una semana, un hecho inusual para un concurso que siempre vende una imagen de estabilidad y transparencia.

Tras la salida de Harfouch, la organización reemplazó su silla con el cantante filipino Louie Heredia, intentando restablecer el equilibrio en medio de la controversia.

Mientras avanza la recta final del concurso, la atención no solo está puesta en las candidatas, sino también en la integridad del proceso. Aunque la MUO insiste en que todo marcha bajo estándares estrictos, las renuncias consecutivas han alimentado el debate en redes, donde fanáticos y críticos piden mayor claridad.