El pasado 18 de noviembre se reportaron varias emergencias en el departamento de Cundinamarca por las fuertes lluvias. Principalmente en los municipios Silvania y Tibacuy, donde se presentaron crecientes súbitas que dejaron de momento una persona muerta, una herida y varios desaparecidos.

Las autoridades departamentales reportaron que en la Vereda el Hato, un vehículo con cinco ocupantes fue arrastrado por las corrientes de agua, dejando varios desaparecidos, entre ellos una mujer cuyo cuerpo fue hallado este viernes.

Se trataría de una joven de 16 años, quien iba presuntamente en el automóvil; sin embargo las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima. La mujer estaba desaparecida desde hacía tres días, cuando ocurrió la emergencia en el municipio de Silvania.

El hallazgo del cuerpo se produjo en las últimas horas a pocos kilómetros del Club del Bosque, en el río que atraviesa la zona de Las Granjas, uno de los puntos donde se concentraba el operativo debido al aumento del caudal.

“Unidades del Ejército Nacional, Grupo Ponalsar y el Cuerpo de Bomberos de Silvania permanecen en el área adelantando operaciones de búsqueda para dar con el paradero de las dos personas que aún siguen desaparecidas”, informó el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca.

Según testigos, el cuerpo sin vida correspondería a Manuela Sofía Villota, nieta de Segundo Villota, el hombre que conducía el automotor y quien fue la primera víctima mortal de la tragedia.

Manuela Sofía viajaba junto con la esposa de su abuelo Segundo, Teresa Escandón, y Ana Lucía Villota, hija de Segundo, quienes aún están desaparecidas. En el vehículo también se encontraba Sara Villota, la nieta del hombre que falleció, quien fue la única sobreviviente del accidente.

De acuerdo a Noticias Caracol, la mujer, de 30 años, que sobrevivió milagrosamente a la tragedia narró que la creciente rompió el vidrio del vehículo y ella salió impulsada por la fuerza del agua.

Relató que trató de tomar a su hermana de la mano, pero se le soltó por la fuerza del agua. Las autoridades señalaron que es un “milagro de vida” que se haya salvado, ya que la mujer iba en la parte trasera de la camioneta y fue hallada en una de las orillas de la quebrada.