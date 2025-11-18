En las últimas horas se reportaron varias emergencias en el departamento de Cundinamarca por las fuertes lluvias. Principalmente en los municipios Silvania y Tibacuy se presentaron crecientes súbitas que dejaron una persona muerta, una herida y varios desaparecidos.

El Cuerpo de Bomberos departamental señaló que por el momento se han registrado dos emergencias por creciente súbita, la primera en el Barrio La Esperanza, en donde cinco viviendas quedaron afectadas y por fortuna no se reportan personas desaparecidas o lesionadas.

Mientras que la otra se presentó en la Vereda el Hato, donde un vehículo con cinco ocupantes fue arrastrado por la corriente de aguas, dejando varios desaparecidos. Una mujer logró salir por sus propios medios y fue trasladada al hospital del municipio, sin embargo las otras cuatro personas fueron arrastradas por la quebrada.

Tres de las personas que iban en el vehículo, y que fue arrastrado por la creciente, fueron identificadas como: Teresa Escandón, Ana Lucia Villota Escandón y Manuela Sofía Villota.

“Tras las primeras labores se ha realizado el rescate de un cuerpo, identificado como Segundo Villota, un adulto mayor. Se sigue en la búsqueda buscando a las otras tres personas desaparecidas”, indicó el capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos Cundinamarca.

Asimismo, las autoridades señalaron que se instaló un Puesto de Mando Unificado para evaluar la emergencia, coordinar las acciones de rescate y tomar medidas preventivas en caso de que continúen las lluvias.

De igual manera, se desplegó personal y recursos de la Alcaldía de Tibacuy, el Comité de Gestión de Riesgo, así como los Bomberos Silvania, Fusagasugá, Cachipay Subestación de Tibacuy.

En la mañana de este martes continúan las labores de búsqueda, ya que en la madrugada las condiciones del terreno no lo permitieron, y el personal de rescate podía estar en riesgo.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, indicó a través de su cuenta de X que: “El balance preliminar señala 16 viviendas con pérdida total y 60 personas afectadas. Dos ciudadanos reciben atención en centros de salud y se confirma el fallecimiento de una persona. Tres víctimas permanecen desaparecidas”.

Indicó además que una familia fue trasladada a un albergue temporal mientras avanza la verificación en el territorio.