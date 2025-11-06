BOGOTÁ. En medio del proceso de judicialización contra Juan Carlos Suárez por su presunta participación en el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, el pasado 31 de octubre en Bogotá, se conocieron supuestas amenazas del señalado victimario contra la víctima.

Captura de pantalla Aspecto de la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez Ortiz mientras la delegada de la Fiscalía leía la decisión del ente investigador.

El noticiero televisivo Noticias RCN dio a conocer un informe de la Fiscalía en el que al parecer se revela que el origen de la agresión se habría dado inicialmente en el bar Before Club, en que celebraban Halloween los presuntos implicados, situado en la Avenida Caracas con Calle 63, en la localidad de Chapinero, según declaró un estudiante de la Los Andes al ente acusador.

“(Suárez) Estaba alterado, pero después de que le pegó la patada en el estómago se calmó un poco. Después de que sus amigos, en especial la chica de disfraz morado lo empezara a incitar para que lo siguiera golpeando, él se puso muy alterado y salió corriendo tras él (Moreno)”, dice aparentemente el estudiante según el reporte del medio.

Cortesía Jaime Esteban Moreno.

Otro de los testimonios afirma que Suárez supuestamente dijo: “Denme ánimos y yo lo hago, porque yo sé que puedo acabar con ese man si yo quiero”.

Y presuntamente la mujer del disfraz azul habría incitado: “No que mucho kick boxing, yo le hubiera pegado más”.

Además, al parecer Suárez le dijo al amigo de la víctima, quien viste de camisa blanca en los vídeos: “Quítate que el problema no es contigo, yo al que le quiero pegar es al amigo tuyo, tú ni te diste cuenta de lo que él hizo, pero contigo no es la cosa o también me va tocar pegarte a ti”.

El medio televisivo indicó que estos fragmentos de testimonios hacen parte de un folio de 300 páginas que investiga la Fiscalía para determinar lo que ocurrió la noche del 31 de octubre.

Este jueves sigue la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Suárez.

En el caso también es buscado supuestamente el cartagenero Ricardo González, quien también al parecer habría golpeado a la víctima.