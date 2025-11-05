La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz, el principal sospechoso por la muerte del joven Jaime Esteban Moreno quien murió el pasado 31 de octubre producto de una golpiza que recibió a manos presuntamente del hoy imputado y de otro más que se encuentra prófugo de la justicia.

La fiscal delegada narró minuto a minuto la secuencia fatal que llevó a la muerte del joven universitario. Aseguró que fue Kleidymar Paola Fernández Sulbaran, una de las capturadas y después dejada en libertad, la que reconoció a Jaime Esteban indicando que “ese es el de la discoteca” y luego se desató la golpiza.

Señaló, además, que Bertha Yohana Parra Torres, otra de las capturadas metros más adelante de donde ocurrió el crimen, cerca de un OXXO, presenció el hecho y no intervino y, por el contrario tanto ella como los señalados victimarios, dejaron tendido en el pavimento al joven Moreno Jaramillo “ahogándose con su propia sangre”.

Se refirió también a Ricardo González, el otro sospechoso por el asesinato, no lo identificó solo se limitó a señalar que era “otro hombre” que acompañaba a Suárez Ortiz y que tras cometida la golpiza “emprendió la huida”.

Antes de la imputación, el juez del caso ordenó reserva parcial de las audiencias contrariando lo solicitado por la familia de la víctima. Asimismo, prohibió la publicación de fotos del cuerpo de Jaime Esteban, grabaciones, así como las identidades de los testigos del hecho.

Así las cosas, quien infrinja las disposiciones del togado se enfrentará a sanciones incluyendo a los medios de comunicación “que difundan esta información que desde ahora tiene carácter de reservada”.

Camilo Rincón, apoderado de la familia del joven Moreno, había pedido al igual que la Fiscalía, reserva en las audiencias de judicialización contra el único capturado que hay hasta el momento por el crimen.

“Por el respeto hacia Jaime Esteban, que ya no nos acompaña, por el respeto a su madre, a su padre, a su hermano, para no generar una revictimización, un dolor más profundo del que ya se tiene”, le solicitó el abogado Rincón al juez.