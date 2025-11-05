Pasan los días y se van conociendo más detalles sobre la muerte del joven Jaime Esteban Moreno, quien recibió una golpiza por parte de varias personas en la madrugada del viernes 31 de octubre luego de salir de una discoteca en Bogotá.

En un principio se conoció que Jaime, quien era estudiante de la Universidad de los Andes, logró ser trasladado a un centro asistencial en Chapinero, sector donde ocurrieron los hechos. Las heridas causadas por los golpes le provocaron la muerte sin ni siquiera permitir la reanimación por parte del cuerpo médico.

Ahora, de acuerdo al informe médico, publicado por Noticias RCN, se conocieron nuevos detalles del estado en que llegó Jaime al centro médico, luego de recibir la golpiza.

Lo primero que se lee en el reporte es que el joven estudiante “sobre las 3:30 de la mañana fue agredido por sujetos desconocidos con puños y patadas”.

En lo reportado por el hospital se lee que el joven fue llevado a reanimación por “múltiples traumas contundentes” y que llegó “con posterior pérdida de la conciencia”, sangrado y edema preorbitario lateral. Además, tenía sangrado en su boca y le costaba respirar.

Algo que se destaca en el informe médico es que el joven no llegó al centro asistencial bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva. Y al momento de su ingreso no se encontró rastro de elementos que pudieran haber entorpecido su conciencia.

Hay que recordar que por el hecho fueron capturadas tres personas: Juan Carlos Suárez, quien permanece detenido, y dos mujeres que ya fueron liberadas pero que siguen vinculadas a la investigación.

Además, ya las autoridades pudieron identificar a un segundo hombre de nombre Ricardo González Castro, quien también participó en la golpiza contra Jaime Esteban Moreno.

Sobre González Castro se conoció que es originario de la ciudad de Cartagena y habría trabajado en el sector de San Victorino en una venta de perros calientes. Es, además, técnico en carpintería y había trabajado como guarda de seguridad.