Una familia del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, vive una ‘pesadilla’ por cuenta del homicidio de uno de sus integrantes más queridos: una niña de ocho años. El hecho ocurrió en la noche de Halloween, en el barrio Bellavista, donde una balacera interrumpió el ambiente festivo y dio paso al horror.

De acuerdo con las primeras versiones del hecho, en las afueras de vivienda donde vivía la menor de edad con su familia se presentó un ataque a bala contra un hombre de nacionalidad extranjera.

El sicario, que aprovechó la celebración de Halloween para cometer el ataque disfrazado, desenfundó un arma de fuego y disparó en varias oportunidades contra el hombre que se encontraba afuera de la vivienda.

El hombre recibió tres impactos de bala que lo dejaron gravemente herido. Sin embargo, uno de los balazos propinados por el pistolero impactó a la niña de ocho años, quien se encontraba dentro de la residencia.

El hombre y la menor baleados fueron auxiliados por testigos y llevados a la urgencia de un centro asistencial cercano. Allí les brindaron atención prioritaria por la gravedad de las heridas que presentaban, pero lastimosamente la niña falleció.

Mientras que el extranjero que recibió tres impactos de bala sobrevivió al ataque y se está recuperando de las heridas.

Las autoridades del municipio de Yumbo están tras la pista del homicida, cuya identidad ha sido complicada de establecer precisamente porque llevaba un disfraz puesto el día del ataque.

“Se trató de un caso aislado, cuando el ciudadano estaba afuera de la vivienda de la menor, quien fue herido con arma de fuego por un sicario disfrazado desde una motocicleta. La investigación se encuentra en etapa preliminar, los datos y las pruebas en cadena de custodia están en manos de la SIJIN de la Policía y la Fiscalía”, señaló el alcalde de Yumbo, Alexander Ruiz, según recoge ‘Blu Radio’.