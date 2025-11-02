A través de un comunicado, Falabella de Colombia informó que durante la noche del 31 de octubre y la mañana de este sábado 1 de noviembre fueron hallados tres petardos de bajo alcance en sus tiendas ubicadas en los centros comerciales La Felicidad, Titán y Centro Mayor, en Bogotá.

De acuerdo con la comunicación, una vez conocida la situación, la empresa notificó de inmediato a las autoridades, quienes hicieron presencia en los establecimientos, realizaron las verificaciones técnicas correspondientes y adelantaron las investigaciones para determinar el origen de los artefactos. Por el momento no se conocen mayores detalles de quiénes fueron los responsables de esta situación.

Vale mencionar que normalmente estos centros comerciales son altamente concurridos, especialmente durante la noche de Halloween, pues cientos de padres suelen acompañar a sus hijos a pedir dulces en estos establecimientos.

Entretanto, la compañía señaló que, en coordinación con las autoridades y sus equipos de seguridad, se activaron todos los protocolos necesarios para proteger a los clientes y colaboradores.

“En este momento todas nuestras operaciones se desarrollan con normalidad”, indicó Falabella.

El grupo empresarial agradeció el trabajo de las autoridades y de las administraciones de los centros comerciales, así como la comunicación constante que ha permitido mantener controlada la situación.

“Reiteramos que la seguridad de quienes nos visitan y de quienes hacen parte de nuestro equipo es, y seguirá siendo, nuestra máxima prioridad”, puntualizó la empresa.

Cortesía

Pronunciamiento de la Policía

La Policía Metropolitana de Bogotá informó en un comunicado que se están adelantando labores de verificación técnica y recolección de materiales probatorios “que permitan determinar el origen y presuntos responsables”, de dejar estos artefactos en concurridos establecimientos.

Ante esto, las autoridades indicaron que las sustancias encontradas fueron trasladadas a laboratorios de química forense, donde se realizarán los análisis correspondientes para establecer su composición.