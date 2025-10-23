Al mediodía de este jueves se registró un intercambio de disparos en plena zona residencial del norte de Bogotá que dejó tres militares heridos. Un hombre acusado del delito de homicidio abrió fuego contra los uniformados que lo interceptaron para hacer efectiva la orden de captura en su contra.

El hecho tuvo lugar en la carrera 55 con calle 151, barrio Mazurén, donde la Policía Metropolitana de Bogotá llevó a cabo un operativo conjunto con el Gaula Militar Cundinamarca del Ejército Nacional para capturar al sujeto señalado por homicidio.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre se movilizaba en una camioneta por el mencionado sector cuando fue rodeado por las autoridades. Al verse acorralado apuntó con un arma de fuego a los uniformados y disparó en repetidas ocasiones.

Los miembros de la fuerza pública se defendieron del ataque con sus armas de dotación, desatándose un tiroteo a plena luz del día. El sonido de los disparos acabó con la tranquilidad de los moradores del sector, quienes sintieron temor de que alguna bala alcanzara sus domicilios.

En medio del intercambio de disparos tres integrantes del Gaula Militar resultaron heridos. Dos de ellos fueron llevados de inmediato a la Clínica del Trabajador y el tercero, a la Fundación Cardioinfantil.

Mientras que el señalado homicida fue reducido por los demás miembros de la fuerza pública que participaban en el operativo y se hizo efectiva su captura.