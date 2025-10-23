Las autoridades reportaron seis capturas y más de 70 bienes intervenidos por operaciones de testaferrato para la guerrilla del ELN.

El dispositivo, realizado por las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía, se desarrolló en Bogotá y en los departamentos de Arauca, Amazonas y Norte de Santander.

Los detenidos y los bienes tenían relación con el Frente de Guerra Oriental del ELN en Saravena, Fortúl, Arauquita, y otras regiones del país.

Estos presuntos testaferros que tenían como misión ocultar los bienes del ELN producto de los secuestros, extorsiones, narcotráfico, entre otras actividades criminales, fueron trasladados en una avión de la Policía a la capital del país.

Las autoridades habrían identificado cerca de 70 bienes, 35 sociedades económicas y 40 vehículos, entre los que se encontraban fincas, empresas de telecomunicaciones, transportadoras, negocios de ganadería, de autopartes, y parqueaderos, entre otros, que al parecer fueron adquiridos con recursos de actividades ilegales.

Se espera que en las próximas horas, una vez se surtan los procesos de legalización y judicialización, se entregué información oficial sobre el operativo