Los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, reconocido artísticamente como B- King, y Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, fueron hallados sin vida el pasado lunes 22 de septiembre en Cocotitlán, en el Estado de México.

B King, de 31 años y Herrera Lemos, de 35, habían desaparecido desde el pasado 16 de septiembre, según versiones, luego de asistir a un gimnasio en el lujoso barrio de Polanco, de la Ciudad de México.

B-King y Regio Clown.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) indicó que el lugar donde se hallaron sus cuerpos, a las afueras de la Ciudad de México, se encuentra más de 50 kilómetros al sureste de donde se tuvo el último contacto con ellos.

El comunicado precisó que fueron los familiares de Bayron Sánchez Salazar quienes reconocieron el cuerpo del cantante durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos.

La Fiscalía señaló también que agotará todas las líneas de investigación en el caso para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.

Tras el lamentable caso, la madre del cantante asesinado publicó una emotiva imagen en sus redes sociales. En el post se puede ver a Bayron, en una playa, vistiendo con una camiseta blanca y una pantaloneta.

Además, escribió un conmovedor mensaje: “te amaré hasta la eternidad vida de mi vida. Sé que Dios te tiene en sus brazos”.

Asimismo, la hermana del fallecido artista, Stefanía Agudelo, se pronunció en redes sociales para agradecer por los mensajes de apoyo a su familia. Además, compartió un mensaje que supuestamente habría enviado el artista a su madre.

“Ayer en oración Byron le hizo llegar un mensaje a mi mamá, que queremos compartir con todos ustedes. Que no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita mucho amor”, se lee en la publicación.

“Este será el legado fe Byron. Nada nos lo podrá devolver físicamente, pero su amor y esencia siempre estarán presentes. Hoy lo recordamos con gratitud, con fe y con la certeza de que algún día volveremos a encontrarnos. Gracias por todo el apoyo, por estar con nosotros y por acompañarnos en este proceso tan doloroso, pero también lleno de esperanza y amor”, añadió.