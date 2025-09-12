La Comisión Nacional de Disciplina Judicial inició una indagación contra Jefferson Vladimir Merchán Cote, exasistente forense de la sede de Medicina Legal en Cúcuta, tras conocerse denuncias sobre presuntos cobros indebidos a familiares de personas fallecidas.

El caso salió a la luz luego de que un juez de control de garantías ordenara su reclusión en centro carcelario el pasado 10 de septiembre, al considerar que habría solicitado sumas que oscilaban entre 20.000 y 100.000 pesos para facilitar información relacionada con cadáveres.

De acuerdo con la Fiscalía, existen indicios que lo relacionan con al menos 15 episodios delictivos, en los cuales, a través de intermediarios de funerarias, recibía pagos para acelerar trámites de entrega de cuerpos. La investigación también reveló que el dinero habría sido consignado a una línea telefónica vinculada directamente con Merchán Cote.

Jefferson Vladimir Merchán Cote, asistente forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con sede en Cúcuta (Norte de Santander), deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario como presunto responsable de exigir dinero para supuestamente…

Aunque no se había radicado una queja disciplinaria formal en su contra, la Comisión decidió abrir el proceso tras la relevancia que adquirió el caso en la opinión pública.

El funcionario enfrenta cargos por concusión y cohecho impropio, los cuales no aceptó durante la imputación.