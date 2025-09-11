La designación de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad y Equidad abrió un gran debate jurídico en Colombia. Actualmente existen tres demandas que piden su destitución del cargo, y que están siendo estudiadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Leer más: Luis Javier Suárez se graduó de goleador en la selección Colombia: conozca su historia

Las demandas se basan en el argumento de la violación a la Ley de Cuotas, donde aseguran que con su llegada se incumple la exigencia de que al menos el 50% de los cargos de máximo nivel en el Gobierno sean ocupados por mujeres.

Una de ellas sostiene que, al considerar a Florián como un hombre, el gabinete quedaría conformado por diez ministros hombres (52,63%) y nueve mujeres (47,37%), rompiendo así la paridad que ordena la Ley de Cuotas.

Ante esto, la Presidencia de la República defendió la designación del minigualdad señalando que el caso no puede analizarse bajo una lectura estrictamente binaria del género, por lo que solicitó al Tribunal negar la suspensión provisional de su nombramiento.

Ver también: Hallan cadáver de joven con un disparo en la cabeza en trocha de Malambo

“El demandado, Juan Carlos Florián Silva, si bien fue clasificado como persona de sexo masculino al nacer, se identifica desde hace muchos años como una persona con identidad de género fluido, que transita entre lo femenino y lo masculino, sin pertenecer necesariamente a una u otra categoría”, indicó la Presidencia, a través de su apoderado, Andrés Tapias.

El Gobierno asegura que negar su designación por razones de género “implicaría desconocer la identidad de género no hegemónica de Florián, lo que podría convertirse en un acto discriminatorio contrario a la Constitución ya los estándares internacionales de derechos humanos”.

Le sugerimos: Joven que conducía una motocicleta eléctrica tiene muerte cerebral tras choque: el conductor estaría ebrio

De igual manera, el abogado Miguel Casas, defensa de Juan Carlos Florián, también se pronunció sobre el caso y presentó pruebas que incluyen publicaciones y entrevistas en redes sociales en las que Florián se reconoce en femenino.