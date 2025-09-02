El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, realizó una denuncia a través de su cuenta en X sobre un presunto grupo de escoltas que se encontraba frente del parque Central Bavaria, sobre la carrera Séptima con carrera 30, en Bogotá, obstaculizando la vía.

Quintero publicó el video en el cual se ve frente a una camioneta de alta gama diciendo: “¿Me va a tirar el carro?”. En el mismo lugar también se ve un agente policial tratando de calmar los ánimos.

“Usted está bloqueando un paradero”, le dice el concejal al quien parecer es el hombre escolta. Asimismo, también muestra el momento en el que graba cerca de cinco camionetas estacionadas en toda la vía.

X @JD_Quinteror Concejal increpó a escoltas que obstaculizaban el tráfico

Asimismo, transcurre el clip audiovisual y se ve increpando a otro escolta frente a un policía, para que le repitiera lo que le había dicho anteriormente de forma despectiva. “Dígamelo en la cara otra vez, qué soy un sapo”.

Igualmente, el concejal relató que las camionetas y las motos estaban obstaculizando un paradero del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), lo que generó un serio bloqueo de la movilidad en el sector.

“¿Qué privilegio tienen para parquearse mal y TIRARME EL CARRO? 5 camionetas, motos y hasta una Cadillac bloqueando un paradero de buses. ¡Y me agreden con el carro! Bogotá se respeta”, dijo en la publicación.

Hasta los momentos las autoridades no se han manifestado sobre el tema, ni se sabe para quién trabajan los escoltas.