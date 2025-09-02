Bancolombia está ofreciendo más de 460 vacantes para trabajar, en todo el país. Hay perfiles en áreas administrativas, comerciales, tecnológicas y de atención al cliente.

La compañía financiera señaló que hay 109 cargos comerciales y administrativos, de los cuales 15 serán cubiertos mediante programas de formación tipo semillero. Es decir, después de su formación podrán desempeñarse en asesores de servicios, gestores comerciales y direccionadores.

Asimismo, hay 236 plazas para prácticas profesionales, dirigidas a estudiantes universitarios de áreas como ciencias sociales, derecho, economía, comunicación, diseño y sistemas, entre otras disciplinas.

Igualmente, habrá 103 vacantes temporales, de las cuales 92 son para sucursales y 11 administrativas. Todas estas plazas están distribuidas en 27 ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Neiva y Pereira.

Para finalizar, indicaron que también ofrecen cupos para cargos permanentes de liderazgo y profesionales especializados en analítica, transformación digital, experiencia de cliente y tecnología.

Julián Mora Gómez, vicepresidente Corporativo de Bancolombia, dijo: “En Bancolombia, pensar en grande es más que una filosofía: es una forma de construir país. Cada vacante representa una oportunidad para que el talento colombiano transforme realidades, crezca con propósito y aporte al bienestar colectivo. Aquí, cada voz importa y cada idea tiene el poder de generar impacto”.

¿Cómo se puede postular para las vacantes de Bancolombia?

Si usted está interesado en algunas de estas plazas disponibles puede aplicar de forma directa y segura ingresando a la página oficial del banco (www.bancolombia.com/acerca-de/trabaja-con-nosotros).