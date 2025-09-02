El Banco de la República impulsó el sistema de pagos inmediatos con Bre-B, para facilitar las transferencias entre cuentas bancarias y billeteras digitales.

Sin embargo, para poder hacer estas transacciones necesita registrar una llave. Es decir, las llaves Bre-B son identificadores únicos que permiten recibir dinero usando datos como el número de celular, el correo electrónico, la cédula o un código alfanumérico.

Por eso, Bancolombia informó que las personas que no haya creado su llave de forma voluntaria, empezará un proceso de carga automática de llaves para facilitar las transferencias.

Lo que destacó la entidad bancaria es que desde la primera semana de septiembre iniciarán a cargar automáticamente las llaves alfanuméricas activas.

Luego, el 12 de septiembre, empezarán a cargar otras llaves como correo electrónico, número de documento, celular y código de negocio.

Estas tienen que estar asociadas a una cuenta activa y transaccional. Para el 21 de septiembre dijeron que les asignará de manera automática una llave alfanumérica a los clientes con cuenta activa que no tengan ninguna llave registrada.

Luis Miguel Zapata, vicepresidente de Ecosistemas de Bancolombia, expresó: “Se trata de un proceso regulado por el Banco de la República. Este paso busca facilitar la experiencia de los clientes y garantizar una transición fluida hacia el nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B”.

¿Qué pasa si no quiere crear una llave para Bre-B?

El banco detalló que este proceso no va a afectar a las personas que ya inscribieron sus llaves voluntariamente.

Asimismo, manifestaron que lo que buscan es que todos los usuarios tengan una llave activa en Bre-B, para que no se quede fuera del sistema.

Para finalizar, precisaron que las personas que no haya inscrito su llave, le asignarán una automáticamente.

Es importante que sepa que usted podrá eligir cuál banco utilizará con la llave.