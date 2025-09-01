En la tarde de este lunes la Cuarta Brigada, unidad orgánica de la Séptima División del Ejército Nacional, informó la muerte del sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas, víctima de la activación de un artefacto explosivo en la vía que comunica al municipio de San Andrés de Cuerquia con el corregimiento Valle de Toledo, en el norte de Antioquia.

En dicha zona, soldados del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (Marte), de la Séptima División, adelantaban operaciones con el objeto de verificar la seguridad en la vía cuando atacados “por integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 36″, según el reporte.

Durante el desplazamiento del personal militar en la zona, el sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas, técnico en explosivos, fue asesinado con la activación de un artefacto explosivo improvisado.

“Lamentamos profundamente el asesinato de nuestro suboficial, quien sacrificó su vida en el cumplimiento del deber, protegiendo a los antiqueños. Un equipo interdisciplinario fue dispuesto para brindar el apoyo integral a los familiares de nuestro militar”, señaló el Ejército en un comunicado.

Anunció que instaurará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes “por esta grave violación de los derechos humanos y la infracción al derecho internacional humanitario”.

Asimismo, indicó que las operaciones militares continúan en desarrollo en esta zona del departamento de Antioquia, “con el objetivo de ubicar a los responsables y contrarrestar las acciones criminales de este grupo armado organizado residual para contribuir con la seguridad y tranquilidad de las comunidades de la región”.

En esa misma vía fue asesinado el pasado 28 de agosto el soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Olarte durante un enfrentamiento contra el Frente 36 de las disidencias de las Farc.