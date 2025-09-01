La exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, fue acusada este lunes por la Fiscalía General de la Nación como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“Ante una juez penal especializada de Bogotá, el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de la macroinvestigación por las irregularidades de contratación en la UNGRD, explicó que, el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez”, se lee en el comunicado.

Cabe recordar que Ortiz fue señalada de mover en vehículos oficiales 3.000 millones de pesos, que habrían sido entregados al entonces presidente del Congreso (Iván Name) por el direccionamiento irregular de un contrato de carrotanques en la Unidad para la Gestión del Riesgo en La Guajira, y ahora se suman estos presuntos delitos.

El ente acusador aseguró que al día siguiente, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a entregar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el entonces senador Name.

Asimismo, la Fiscalía indicó que las pruebas apuntan a que Sandra Ortiz tenía “pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la Ungrd”, el cual iba a ser “destinado para el pago de coimas por el direccionamiento de una orden de proveeduría que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira”, añade el documento.

La audiencia preparatoria de juicio en contra de la exfuncionaria comenzará el próximo 19 noviembre.