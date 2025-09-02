Manuel Afanador, padre de Valeria Afanador, la niña de 10 años con Síndrome de Down cuyo cadáver fue hallado el pasado viernes, se pronunció tras conocerse el dictamen de Medicina Legal que indica que su hija murió por ahogamiento tras su desaparición el pasado 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca.

El hombre dijo a periodistas que representa un “alivio” para la familia "saber que hasta ahora no se evidencian rasgos de algún otro proceso que le hayan hecho a Valeria a nivel sexual o físico”.

Gobernación de Cundinamarca

El informe determinó que “la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias”.

Asimismo, arrojó que los “cambios cadavéricos” se aproximan al mismo período de tiempo de su desaparición, que “no se encontraron signos de violencia física en el cuerpo”, hallado en las aguas del río Frío, adyacente al colegio donde estudiaba, y que “sus prendas de vestir no tenían desgarros ni cortes”.

Sin embargo, Manuel Afanador insistió en que “claramente conocemos tanto a nuestra hija que ella no salió sola” de su colegio el día de la desaparición y pidió seguir indagando si “alguien la empujó, alguien la ahogó, si hay una tercera mano”.

“La idea es poder seguir indagando sobre esa línea para llegar a los culpables de ese hecho. Una causa es el ahogamiento pero hay que llegar a la causa raíz”, sostuvo.

Igualmente, el padre de la niña fallecida responsabilizó al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles por el trágico desenlace.

“El doctor Quintana será el responsable de llevar todo ese proceso, pero sí, claramente hay una responsabilidad directa del colegio, pues porque la niña estuvo sola durante mucho tiempo”, aseveró.

La desaparición de Valeria mantuvo en vilo al país durante más de dos semanas. Desde el 12 de agosto, cuando fue vista por última vez en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, familiares, autoridades y vecinos emprendieron una intensa búsqueda que incluyó recorridos por la zona rural de Cajicá y operativos de Policía y organismos de socorro.

El caso tomó relevancia nacional no solo por la corta edad y condición de discapacidad de la menor, sino también por la movilización ciudadana. Habitantes del municipio realizaron marchas y vigilias para exigir su regreso, mientras que la Interpol llegó a emitir una circular amarilla con sus datos ante la hipótesis de un posible secuestro.

El hallazgo de su cuerpo 18 días después, en una zona ya inspeccionada junto al río Frío, ha dejado múltiples interrogantes que la Fiscalía continúa investigando.