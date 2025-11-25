Una fuerte explosión alteró la tranquilidad de la zona donde se ubica la Clínica Los Nogales, en el norte de Bogotá, el pasado 31 de octubre causando momentos de preocupación entre residentes, personal médico y peatones que se encontraban en el sector.

La información volvió a tomar relevancia luego de una denuncia del concejal Juan David Quintero, quien señaló que el estallido se produjo en la entrada de la clínica y habría sido provocado por una pipeta de gas perteneciente a un vendedor informal que trabajaba en la zona. El cilindro, al parecer, presentó una fuga que terminó desencadenando la detonación.

Aunque no hubo personas lesionadas, la onda sí dejó daños materiales y fue escuchada a varias cuadras, generando pánico entre las personas que presenciaron la situación.

Quintero, en su red social X, manifestó que la presencia de vendedores ambulantes con equipos de gas en espacios no autorizados representa un riesgo para la ciudadanía.

“Una pipeta de gas explotó al frente de la clínica Los Nogales, estos son los riesgos a los que se enfrenta la comunidad por tener vendedores ambulantes invadiendo el espacio público y las vías”, expresó este martes.

El concejal también recordó que los habitantes de Chicó Norte llevan años advirtiendo sobre esta problemática. “La comunidad de Chico Norte no aguanta más! El espacio público es de todos, este asunto lleva años y precisamente el 31 de octubre explotó esa pipeta, causando pánico entre los habitantes. No podemos esperar a actuar hasta cuando suceda una emergencia”, añadió.

Tras la explosión, las autoridades iniciaron una investigación para establecer si el comerciante contaba con permisos y qué fallas permitieron que la pipeta presentara la fuga que causó el estallido.