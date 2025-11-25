El Consejo Superior de la Universidad Nacional, luego de varias horas de discusión, designó como rector encargado a Andrés Mora, actual vicerrector general, en reemplazo de Leopoldo Múnera.

Mora asumirá, según se determinó en la reunión del Consejo, todas las funciones de la dirección de la institución educativa, mientras se designe una nueva persona para el cargo. Mora es muy cercano a Múnera y fue director de fomento del Ministerio de Educación del actual Gobierno.

Tras presentar su renuncia, Múnera retomará su papel como profesor asociado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior; Danna Nataly Garzón Polanía y María Alejandra Rojas, delegadas del presidente; Víctor Manuel Moncayo, del Consejo de Educación Superior y Lucía Botero Espinoza, del Consejo Académico, votaron por aceptar la renuncia de Múnera.

Por su parte, Diego Torres, como representante de los profesores, se abstuvo. Minutos después de retiró de la reunión y no participó en la designación de Mora como rector encargado.

En el CSU discutió el preceder de lo ordenado por dos sentencias. Una sobre la legalidad de Ismael Peña como rector el año pasado y la otra sobre la nulidad de la designación de Leopoldo Múnera. Se discutió sobre si las decisiones implicaban que Peña fuera devuelto al cargo de rector.

Por mayoría, en el Consejo se decidió que los fallos son claros en señalar que no hay lugar a la restitución de Peña, pues solo señalan declaración de nulidad en una y legítima a otra.

Pela ha sostenido que los fallos del Consejo de Estado implican su llegada automática la rectoría de la universidad.

El CSU se reunirá en los próximos días para definir el proceso de elección del nuevo rector, que incluye las fechas y etapas de los comicios.