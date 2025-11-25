Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

En el marco de la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, envió un mensaje contundente frente a la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de las mujeres y la eliminación de las violencias de género.

El jefe del Ministerio Público aseguró que la Procuraduría “no va a dejar solas a las mujeres víctimas de violencia” y reiteró su compromiso de trabajar articuladamente con las entidades del Estado y las autoridades regionales.

“Vamos a trabajar juntos en las regiones y con todas las instituciones, para que en cada rincón de Colombia cada mujer pueda decir, sin dudarlo, que su vida importa, que su voz cuenta y que puede vivir sin miedo”, afirmó.

Procuraduría hace llamado a cumplir con las restricciones contempladas en la Ley de Garantías Electorales

Durante el evento, Eljach Pacheco resaltó que esta fecha representa un llamado a romper el silencio y a reconocer a las víctimas, pero también a enfrentar las fallas institucionales.

“El sentido de la fecha es romper el silencio, reconocer a las víctimas, mirar de frente las fallas institucionales y asumir el compromiso real de transformarlas”, señaló.

“Mientras una sola mujer siga siendo agredida por el hecho de serlo, mientras una niña tenga miedo de volver a su casa, este país tendrá una deuda pendiente”, dijo, al tiempo que enfatizó que desde el ente de control se continuará vigilando y exigiendo a todas las entidades estatales acciones oportunas y eficaces. “La indiferencia también es una forma de violencia”, añadió.

Asimismo, hizo un llamado a los servidores del Ministerio Público para investigar con celeridad y rigor los casos de violencia basada en género, con el fin de que las víctimas reciban una respuesta oportuna y sientan que no están solas.

El Procurador extendió además un mensaje a todas las instituciones y funcionarios que representan la primera línea de atención del Estado a mujeres víctimas. Los invitó a ser “puertas cercanas y humanas, donde cada llamada, cada mensaje y cada mujer que llegue con miedo encuentre escucha, acogida y decisiones que cuiden su vida y la de sus hijos e hijas”.

Finalmente, Eljach Pacheco subrayó que la violencia de género es un problema estructural que erosiona la confianza ciudadana y perpetúa las desigualdades históricas. “Hablar de violencia contra las mujeres no es un trámite más, sino asumir una causa estructural que exige vigilancia, acción preventiva y un compromiso firme con los derechos humanos y la igualdad”, concluyó.