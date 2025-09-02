A partir del 8 de septiembre la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) iniciará la etapa de inscripciones del proceso de selección SENA 4, a través del cual se ofertarán casi 2.000 vacantes tanto para ascender como para ingresar a la entidad.

Para las vacantes ofertadas en modalidad Abierto o ingreso la fecha de inicio de inscripciones será el 16 de octubre y se extenderá hasta el 18 de noviembre del 2025. En modalidad de ascenso las inscripciones serán del 8 al 19 de septiembre

En total serán 1.801 vacantes ofertadas de las cuales 540 están disponibles en la modalidad ascenso, en la que podrán participar únicamente servidores con derechos de carrera en cinco niveles: asesor (7), profesional (373), instructor (61), técnico (82) y asistencial (17).

Son 1.801 vacantes ofertadas de las cuales 540 están disponibles en la modalidad ascenso.

Los aspirantes interesados deberán realizar su inscripción únicamente en SIMO, la plataforma del CNSC en la que se listan cada una de las ofertas laborales de carrera de toda Colombia.

Una vez hecha la inscripción los aspirantes deben pagar los derechos de participación, de acuerdo con el nivel para el que apliquen (nivel técnico y asistencial: $47.450, nivel asesor, Profesional e Instructor: $71.200), que pueden ser cancelados en las sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, por el botón PSE y el botón Bancolombia.

Así puede participar de la convocatoria

Ingrese a la página web y haga clic en el sistema de registro SIMO. Regístrese para establecer su usuario y la contraseña. Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente. En esta encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes); funciones del empleo y requisitos específicos como estudios y experiencia. En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria. Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación. Luego de realizar el pago, deberá formalizar su aspiración en el botón Inscripción. Verifique la información y marque aceptar.

La Comisión Nacional del Servicio Civil ha hecho una serie de recomendaciones para quienes aspiren a uno de los cargos incluidos dentro de la convocatoria: