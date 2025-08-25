El expresidente Iván Duque informó este lunes en sus redes sociales que se reunió en Israel con el primer ministro Benjamín Netanyahu, sobre quien dijo es un “aliado del pueblo colombiano”.

Le puede interesar: Reconocida marca de ropa infantil en Colombia se despide: inicia proceso de liquidación judicial

“Siempre es un honor visitar el Estado de Israel y dialogar con un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano, el Primer Ministro @netanyahu, con quien impulsamos una vigorosa agenda de inversión y comercio entre 2018 y 2022”, publicó el exmandatario en X.

Fundación I+D

Además, agregó Duque Márquez en su escrito, “con el empresario Gabriel Gilinski y el equipo de la Fundación I+D (@fimasd_org) @Vicmunro, conversamos sobre cómo fortalecer la agenda de innovación social entre emprendedores de Israel y Colombia”.

Vea aquí: El regaño del presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla a exjefes paramilitares en audiencia con víctimas

De la reunión también hicieron parte el ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y hoy presidente de la junta directiva de la Fundación I+D, Víctor Muñoz, y el asesor del ex jefe de Estado, Felipe Coral.

El diálogo giró alrededor de la innovación tecnológica y social entre ambos países.

Lea también: Benedetti dice desconocer si se dio la supuesta reunión con disidencias de ‘Calarcá’ un día después del ataque en Amalfi

Durante esta semana, el expresidente está cumpliendo su agenda internacional en Israel junto a los jóvenes del programa Dreamers & Makers de la Fundación Innovación para el Desarrollo, quienes visitarán compañías israelíes y ‘startups’ para conocer de cerca el desarrollo tecnológico, empresarial y de innovación social de ese país.