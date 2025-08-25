Este lunes 25 de agosto se realizó un encuentro entre las víctimas del conflicto armado en la costa Caribe y los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Edward Cobo Téllez, alias Diego Vecino.

El ‘cara a cara’ se dio desde la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, donde los familiares de las víctimas exigieron verdad y reparación. Por su parte los exparamilitares ofrecieron perdón público por sus crímenes en esta región del país.

Sin embargo, en medio del encuentro virtual, el presidente de la Sala de Justicia y Paz de este tribunal emitió un fuerte regaño a Mancuso y a otros exparamilitares, así como a los apoderados de las víctimas para que mostraran sus rostros ante el público.

“Jurisdicción y víctimas en justicia y paz es uno solo. No somos separados. Y no somos separados porque nosotros nos debemos a ustedes, pero no nosotros de ustedes, sino ustedes son la pieza fundamental de la dignidad en Colombia”, dijo el togado.

Asimismo, se dirigió a ellos en la pantalla señalando: “Yo quiero pedirles a los que están conectados (...), hablarle a una pantalla blanca que diga RAHAGWJ es muy complicado. Y es complicado porque si ustedes vinieron, ellos solamente tienen que encender la cámara y se les pide que enciendan la cámara”, enfatizó bastante ofuscado.

El juez añadió en su intervención: “Así es. A los apoderados de víctimas también, ¿ustedes tienen rostro? Todos tenemos un rostro que mostrar. Hoy las víctimas se los están mostrando. Y lo mínimo que esperamos de los que están conectados es que prendan la cámara”, dijo contundentemente.

Luego de esto, Mancuso, ‘Diego Vecino’ y los demás asistentes a la reunión encendieron sus cámaras para dirigirse a las víctimas que estaban presentes en la Sala de Justicia y Paz.