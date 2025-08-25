La sociedad Akmios S.A.S., conocida comercialmente como EPK, empezó un proceso de liquidación judicial, este lunes 25 de agosto.

La noticia fue dada por la Superintendencia de Sociedades, quienes indicaron que se inicia esta acción bajo la Ley 1116 de 2006.

La empresa que tiene funciones en Barranquilla, fue fundada en el año 2005. Ofrecía desde el principio ropa y accesorios para niños y niñas.

Asimismo, relataron que lo hacían a través de establecimientos especializados en diferentes ciudades del país.

Por su parte, la empresa resaltó que tomaron esta decisión porque no pudieron superar dificultades económicas. Por eso, solicitaron al juez del concurso la apertura del proceso de liquidación.

El proceso iniciará con la presentación de reclamaciones ante el liquidador por parte de los acreedores. Asimismo, elaborará el inventario valorado de activos y la determinación de los pasivos para aprobación.

“En este caso, la compañía acudió a los mecanismos legales de insolvencia tras agotar sus esfuerzos por lograr la recuperación. La Superintendencia actuó con celeridad y ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial con el fin de salvaguardar el orden económico, proteger los activos de la empresa y permitir que los acreedores puedan recuperar, en la medida de lo posible, sus derechos”, dijo el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.

Además, reseñaron que la sociedad reportó hasta el 31 de diciembre de 2023, activos por $70.673 millones y pasivos por $174.304 millones. Igualmente, revelaron que actualmente la empresa no cuenta con empleados directos ni indirectos.